AltStore PAL est désormais disponible sur iPhone, il s’agit du premier App Store alternatif sur le smartphone d’Apple. Il est développé par Riley Testut. Cela est possible grâce au DMA, une loi pour les pays de l’Union européenne. Par conséquent, les App Store tiers concernent uniquement les utilisateurs dans la région.

L’émulateur Delta est disponible sur iPhone

Pour commencer, AltStore PAL propose deux applications. La première est Delta, un émulateur qui propose le support des consoles NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy et Game Boy Advance. Autant dire qu’il y a le choix. On retrouve également le support des manettes, ainsi que les systèmes de triches dans les jeux, les états de sauvegardes, la synchronisation et plus encore. Il s’agit clairement de l’émulateur le plus avancé à ce jour sur iPhone. Cela s’explique par le fait que Riley Testut a de l’expérience : il avait auparavant développé GBA4iOS.

La deuxième application disponible est Clip. Il s’agit d’un gestionnaire de presse-papiers pour iOS qui peut fonctionner en arrière-plan indéfiniment, en observant les changements dans le presse-papiers pour pouvoir les réutiliser plus tard.

AltStore PAL propose (presque) le sideloading sur iPhone

Contrairement à l’App Store, toutes les applications sur AltStore sont auto-hébergées. Une fois qu’une application a été notarisée par Apple, les développeurs peuvent télécharger le paquet de distribution alternatif (ADP) fourni par Apple et le proposer sur leur propre serveur. Pour distribuer son application sur AltStore, le développeur doit simplement créer une source, c’est-à-dire un fichier JSON contenant les métadonnées de base de l’application et le proposer sur une URL publique. Les utilisateurs doivent ensuite ajouter cette source à leur AltStore, après quoi toutes les applications de cette source apparaîtront automatiquement pour qu’ils puissent les télécharger.

Cet élément est très important : les applications que vous voyez sur AltStore PAL sont uniquement celles disponibles sur vos sources. Ce n’est pas comme l’App Store où Apple s’occupe de tout.

Riley Testut précise que la distribution des applications sur AltStore PAL est totalement gratuite. Les développeurs n’ont pas besoin de payer des frais à Riley Testut. De plus, les développeurs proposent les mises à jour de leurs applications quand ils le souhaitent, ils ont le contrôle.

Les applications payantes ont-elles leur place ? La réponse est oui, mais la facturation passe par la plateforme Patreon. Riley Testut souligne que c’est un moyen efficace et que cela permet aux développeurs d’être en contact direct avec les utilisateurs.

Prix et disponibilité

Vient enfin le dernier élément : le coût pour l’utilisateur. En effet, AltStore PAL est payant : 1,50€/an hors taxe, ce qui se traduit par un paiement de 1,80€/an avec la TVA. Cela s’explique par le traitement des paiements, les coûts des serveurs et surtout le fait qu’Apple demande 50 centimes à chaque installation d’application ne venant pas de l’App Store. Le premier million de téléchargements est normalement offert, mais cela ne concerne pas les App Store tiers. Du coup, Apple facture 50 centimes à Riley Testut dès la première installation.

AltStore PAL est disponible dès maintenant depuis l’adresse alstore.io, directement depuis votre iPhone.