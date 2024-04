Le lancement d’AltStore comme App Store tiers sur iPhone grâce au DMA en Europe est en cours et de nouveaux détails sont dévoilés, dont le fait qu’il y aura des applications financées à l’aide de la plateforme Patreon. Une telle pratique est interdite avec l’App Store d’Apple.

AltStore acceptera les paiements par le biais de Patreon plutôt que de gagner de l’argent par le biais d’applications payantes ou de publicités. Pour utiliser les premières applications d’AltStore développées par son créateur Riley Testut, les utilisateurs devront verser entre 1 et 3 euros par mois par l’intermédiaire de Patreon. L’émulateur de jeux vidéo Delta sera initialement gratuit et le gestionnaire de presse-papiers Clip nécessitera de payer 1 euro. Plus tard, les versions bêta de Delta et Clip seront à 3 euros par mois, permettant le téléchargement puis l’utilisation.

En passant par Patreon, Riley Testut zappe la commission d’Apple qui peut atteindre 30%. Dans le cas de Patreon, il y a entre 5 et 8% de commission en fonction de la date d’adhésion à la plateforme, et des frais de traitement des paiements qui varient entre 3 et 5%.

Il est bon de rappeler que les règles sévères d’Apple pour le DMA et les App Store tiers impliquent pour les développeurs de payer des frais (Core Technology Fee) à hauteur de 50 centimes pour chaque téléchargement d’application. Apple met en place ce coût après 1 million de téléchargements.

Cela peut être problématique pour une application gratuite qui devient soudainement populaire et génère beaucoup de téléchargements. Comment un développeur peut-il payer 50 centimes à chaque fois, sachant que son application est gratuite ? Apple a récemment affirmé réfléchir à une solution.

AltStore comme App Store tiers sur iPhone arrivera bientôt. Ce sera normalement dans le courant d’avril.