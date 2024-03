Apple a annoncé une commission de 0,50€ (Core Technology Fee) pour les développeurs qui veulent distribuer leurs applications avec les nouvelles règles pour l’Union européenne, notamment pour ne pas passer par l’App Store. Cela fait suite au DMA. Les 50 centimes sont facturés à chaque installation d’application, ainsi que les mises à jour. Naturellement, ça peut vite chiffrer si une application devient soudainement virale. Apple prépare donc une solution.

Kyle Andeers, vice-président d’Apple chargé de la réglementation, a rencontré des développeurs lors d’un atelier sur la conformité d’Apple au DMA. Le développeur Riley Testut, qui s’occupe d’AltStore, a demandé ce qu’Apple ferait si un jeune développeur accumulait involontairement des millions d’euros de frais parce que son application a soudainement connu un succès, ce qui implique 0,50€ à chaque installation.

Riley Testut a expliqué que lorsqu’il était plus jeune, cette situation lui était arrivée. En 2014, alors qu’il était un lycéen de 18 ans, il a proposé GBA4iOS en dehors de l’App Store en utilisant un certificat d’entreprise. L’application a été téléchargée de manière inattendue plus de 10 millions de fois. Si la situation s’était produite aujourd’hui avec le Core Technology Fee, il aurait dû débourser 5 millions d’euros, ce qui aurait ruiné sa famille. Il a demandé si Apple percevrait effectivement cette redevance dans une situation similaire, en facturant un prix élevé même si cela pourrait ruiner une famille.

Kyle Andeers a fait une longue réponse à ce sujet. L’élément à retenir est qu’Apple réfléchit à une solution. Voici la réponse complète :

Ce que nous essayons de faire, c’est de démanteler un modèle qui a été intégré pendant 15 ans. Pendant 15 ans, nous avons tout monétisé par le biais de la commission. Elle couvrait tout, de la technologie à la distribution en passant par le traitement des paiements, et la beauté de ce modèle est qu’il permettait aux développeurs de prendre des risques. Apple n’était payé que si le développeur était payé, et cela a été un incroyable moteur d’innovation au cours des 15 dernières années. Nous avons vu le nombre d’applications passer de 500 à plus de 1,5 million.

Pour répondre à votre question, nous avons vu des enfants de 8, 9, 10 ans et même des adolescents créer des applications étonnantes, ce qui est l’une des grandes réussites de l’App Store. En ce qui concerne la Core Technology Fee et notre modèle commercial, nous avons dû changer. Les mandats de l’autorité de gestion des données nous ont obligés à démanteler ce que nous avions construit et à fixer le prix de chaque composant individuellement. Nous avons donc désormais une redevance associée à la technologie, aux outils et aux services, une redevance associée à la distribution et aux services que nous fournissons par l’intermédiaire de l’App Store, et enfin une redevance distincte pour le traitement des paiements si un développeur souhaite l’utiliser.

Pour répondre à votre question, quel est l’impact sur le rêveur, l’enfant qui commence à peine. Il peut s’agir d’un enfant, d’un adulte, d’un grand-parent. Nous voulons continuer à encourager ce type de développeurs. Nous créons un magasin basé sur les entrepreneurs individuels, et pas tellement sur les intérêts des grandes entreprises. C’est pourquoi nous voulions vraiment savoir comment résoudre ce problème.

Nous n’avons pas trouvé cette solution ici. J’en suis pleinement conscient. Nous avons examiné les données. Nous n’avons pas vu beaucoup d’exemples d’applications virales ou d’applications qui ont décollé et qui ont engendré des coûts énormes. Cela dit, je me fiche de ce que disent les données. Nous ne nous soucions pas de ce que disent les données. Nous voulons que les gens continuent à se sentir et à ne pas avoir peur que, hé, j’ai quatre enfants qui jouent avec ce genre de choses. Je n’ai pas 5 millions d’euros à payer. C’est un problème que nous devons résoudre. Et nous y travaillons. Je dirais donc qu’il faut rester à l’écoute.