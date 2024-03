Spotify a soumis une nouvelle mise à jour de son application iOS, mais celle-ci n’est toujours pas disponible sur l’App Store. Apple est généralement rapide pour valider une mise à jour, mais ça traine ici, ce qui a le don d’agacer le service de streaming qui n’hésite pas à se plaindre auprès de la Commission européenne.

Une mise à jour toujours pas disponible

Il s’agit d’une mise à jour « notable » pour Spotify, puisque le service vient défier Apple et plus exactement le respect du DMA en Europe. La mise à jour ajoute les prix des abonnements et inclut des liens qui renvoient vers le site de Spotify pour que les utilisateurs puissent s’abonner sans passer par Apple. Il faut savoir qu’Apple a toujours interdit cette pratique, mais le DMA pousse à l’ouverture et à la concurrence.

La Commission européenne a déjà tapé sur les doigts d’Apple en lui infligeant une amende de 1,8 milliards d’euros, estimant que la société a eu un abus de position dominante avec ses pratiques pour le streaming musical. Apple impose une commission de 30% à Spotify, Deezer et autres s’ils proposent leurs abonnements dans leurs applications. En face, Apple Music n’est pas sujet à cette commission importante. De plus, il y a l’histoire que les applications ne peuvent pas renvoyer les utilisateurs vers leurs sites pour s’abonner.

L’amende a été annoncée le 4 mars et la Commission européenne a indiqué à Apple que ses pratiques devaient changer. Le 5 mars, Spotify a soumis la mise à jour de son application avec les prix et les liens qui renvoient sur son site.

Spotify s’adresse directement à l’UE

Nous voilà neuf jours plus tard et Apple n’a toujours pas validé (ou rejeté) la mise à jour de l’application. Spotify a écrit à l’UE pour dire qu’il s’agit d’un « nouvel exemple de la manière dont Apple, s’il n’est pas contrôlé, cherchera à contourner et/ou à ne pas se conformer à la décision de la Commission ». Le service de streaming demande également à l’UE de contacter Apple et d’exiger qu’il approuve les modifications apportées par Spotify. « Compte tenu des antécédents d’Apple, Spotify craint que le retard d’Apple ne soit intentionnel et ne vise à retarder ou à éviter la mise en conformité ».

Dans une déclaration à The Verge, une porte-parole de Spotify déclare :