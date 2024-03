Spotify va tester Apple en Europe maintenant que le Digital Markets Act (DMA) est réellement en place. Cela va consister à afficher les prix de l’abonnement Premium au sein de l’application, ainsi que proposer un lien pour permettre aux utilisateurs de s’abonner. Mais Apple doit encore valider la mise à jour.

Spotify espère qu’Apple va valider sa mise à jour

Il y a quelques semaines, Spotify annonçait son intention de proposer les achats intégrés au sein de son application pour permettre aux utilisateurs dans les pays de l’Union européenne de s’abonner via un moyen de paiement tiers. La situation évolue aujourd’hui et le service de streaming musical annonce à The Verge une alternative.

Il faut savoir qu’Apple interdit aux développeurs de mettre un lien dans leurs applications qui renvoie vers leurs sites pour que les utilisateurs puissent s’abonner. Il existe toutefois des exceptions. Mais pourquoi cette limitation ? Parce qu’Apple ne touche pas sa commission de 15 ou 30% dans ce scénario, étant donné que le paiement n’est pas géré par l’App Store. Mais le DMA pousse à avoir davantage de concurrencer, d’où le test de Spotify.

La plateforme dit avoir été tentée de le faire à la suite de l’amende d’Apple de 1,8 milliard d’euros infligée cette semaine par la Commission européenne.

Si Apple approuve la mise à jour de Spotify, les utilisateurs de l’application iOS verront un espace détaillant les différents abonnements et surtout la présence du prix avec le message : « Pour acheter Premium, allez sur spotify.com/premium ». À voir maintenant ce que va faire Apple.