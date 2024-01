Après Epic Games, c’est au tour de Spotify de critiquer la nouvelle commission de 27% d’Apple en ce qui concerne les paiements tiers effectués sur une page Web. Cela concerne les applications iOS.

Spotify n’est pas content de la nouvelle commission d’Apple

Pour rappel, suite au procès entre Apple et Epic Games qui est maintenant clos, le fabricant d’iPhone a dû autoriser les paiements tiers pour les applications disponibles sur l’App Store américain. Les développeurs sont donc autorisés à mettre un lien dans leurs applications pour rediriger les utilisateurs vers leurs sites Internet afin que l’achat (comme un abonnement) se fasse via un service de paiement externe et non celui d’Apple. Avec le service d’Apple, la commission est de 15 ou 30% selon les cas.

Mais Apple a imposé des règles strictes avec les paiements tiers, comme le fait de prendre une commission de 27%, alors qu’il ne s’occupe absolument pas de la transaction. Pour Spotify, cette pratique est « scandaleuse ». Le service de streaming musical indique :

Une fois de plus, Apple a démontré qu’il ne reculerait devant rien pour protéger les profits qu’il réalise sur le dos des développeurs et des consommateurs dans le cadre de son monopole sur l’App Store. La dernière mesure prise par Apple aux États-Unis, qui consiste à imposer des frais de 27% pour les transactions effectuées en dehors d’une application sur le site Web d’un développeur, est scandaleuse et va à l’encontre des efforts déployés par la Cour pour favoriser une plus grande concurrence et un plus grand choix pour les utilisateurs. Cette action fait suite à des mesures similaires prises par Apple pour contourner la réglementation en Corée du Sud et aux Pays-Bas. Toutefois, la loi européenne Digital Markets Act (DMA) mettra enfin un terme à cette fausse manœuvre, qui n’est rien d’autre qu’une recréation des frais d’Apple. Nous demandons instamment à la Commission européenne d’agir rapidement et de manière décisive pour empêcher Apple de mettre en place des frais similaires, qui sont interdits par la loi sur les marchés numériques.

Le sideloading bientôt en Europe

Comme l’indique Spotify, le DMA va offrir davantage de libertés dans les pays de l’Union européenne, notamment avec le sideloading sur iPhone. Les développeurs pourront donc distribuer leurs applications sans obligatoirement passer par l’App Store d’Apple. Par conséquent, ils pourront aussi gérer le paiement. Mais il reste à voir si Apple ne va pas trouver un moyen d’une façon ou d’une autre d’imposer une commission.