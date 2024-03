Le DMA ne tarde pas à générer ses effets. AltStore, une boutique d’apps tierce créée en 2019 sera bientôt disponible sur iOS : les développeurs de la boutique viennent en effet de recevoir le feu vert d’Apple pour le développement de la boutique, sachant que la firme de Cupertino n’est plus vraiment en situation de force en Europe pour refuser quoique ce soit aux développeurs de magasins d’applications : le DMA est en effet effectif sur le Vieux Continent depuis le 7 mars, et ce dernier oblige les géants du mobile que sont Apple et Google à autoriser des boutiques applicatives concurrentes au Play Store et à l’App Store.

Une première présentation de l’interface de l’Altstore, sur laquelle on trouve d’ailleurs les noms des principaux concepteurs de la boutique d’apps, soit Riley Testut (développement), Shane Gill (conception) et Caroline Moore (design)

Grâce au DMA, une validation déjà acquise

Apple devra encore valider l’Altstore une fois ce dernier prêt à être lancé, mais là encore, au vu du contexte et de l’extrême réactivité de la Commission européenne sur le sujet (voir ce qui vient de se passer avec l’Epic Games Store), cette étape devrait être une simple formalité. Une fois l’Altstore sur iOS, Apple récupèrera encore sa parti sur les apps qui y seront proposées, soit 0,50 centimes d’euros pour chaque téléchargement d’app à partir de la millionième app téléchargée. Les petits développeurs devraient donc échapper à la nouvelle « taxe » Apple (que Cupertino renommé en frais), mais pour les plus gros, cela devrait encore piquer un peu…A noter que la Commission européenne s’est penchée sur ce nouveau système de taxation des apps.

L’Altstore n’a pas encore de date d’ouverture sur iOS (en Europe donc) mais il serait très étonnant que la boutique d’apps ne soit pas disponible quelque part dans le courant de l’année.