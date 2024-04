Les propriétaires d’iPhone et d’iPad peuvent maintenant télécharger officiellement des émulateurs de jeux sur l’App Store. Deux d’entre eux, iGBA et Emu64 XL, sont disponibles dès maintenant. Cela fait suite aux changements de règles par Apple.

Voici les premiers émulateurs sur iPhone et iPad

Le point positif de ces premiers émulateurs sur l’App Store est qu’on peut découvrir comment ils fonctionnent. Il existait un petit doute, sachant qu’Apple avait au départ indiqué :

Les applications d’émulation de consoles de jeux rétro peuvent proposer de télécharger des jeux. Vous êtes responsable de tous les logiciels de ce type proposés dans votre application, et vous devez notamment vous assurer qu’ils sont conformes aux présentes lignes directrices et à toutes les lois applicables.

Cela a naturellement posé une question sur la façon dont les jeux peuvent être sélectionnés, sachant que la plupart des émulateurs sur les autres plateformes demandent aux joueurs de fournir eux-mêmes les ROM. Il s’avère que c’est la même chose sur iPhone et iPad. Dans le cas d’iGBA par exemple, le fait d’ouvrir l’application la première fois vient créer un dossier iGBA dans l’application Fichiers d’Apple. Il suffit ensuite aux joueurs de mettre les ROM — à savoir les jeux — qu’ils possèdent dans ce dossier, puis de jouer avec l’émulateur.

On retrouve donc iGBA pour les jeux Game Boy Advance et Game Boy Color, puis Emu64 XL qui se veut un émulateur pour le Commodore 64. Les deux applications sont gratuites au téléchargement sur l’App Store.

Concernant iGBA, il semblerait que le développeur a pris une ancienne version de GBA4iOS, un émulateur qui n’est pas distribué sur l’App Store, pour en faire sa propre version et y mettre un bandeau publicitaire. La pratique est plus que discutable, c’est certain. Il serait donc intéressant d’avoir officiellement GBA4iOS via l’App Store un jour ou l’autre.

On peut naturellement s’attendre à ce que d’autres émulateurs voient le jour à l’avenir sur l’App Store. Le développeur de PPSSPP, qui permet de jouer aux jeux de la PlayStation Portable (PSP), a déjà indiqué qu’il était partant pour proposer son application sur iOS grâce aux nouvelles règles d’Apple.