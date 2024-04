Apple a revu les règles de son App Store pour finalement autoriser les émulateurs de consoles de jeu sur iPhone. Il y a également le feu vert pour que les développeurs d’applications de musique (comme Spotify) mettent des liens renvoyant vers leurs sites. Cette règle spécifique est réservée aux pays de l’Union européenne, là où la première concerne le monde entier.

Les émulateurs arrivent sur l’App Store

La règle 4.7 de l’App Store a donc été modifiée pour autoriser les émulateurs de consoles de jeux rétro. Cela marque un changement notable, puisque de nombreux utilisateurs réclamaient de telles applications afin de jouer aux jeux sortis il y a plusieurs années de cela sur certaines consoles. On peut penser à la Nintendo 64, Game Boy (Advance), GameCube et bien plus encore.

Voici ce qu’indique Apple :

Les applications peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire, notamment des mini-applications et mini-jeux en HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plug-ins. En outre, les applications d’émulation de consoles de jeux rétro peuvent proposer de télécharger des jeux. Vous êtes responsable de tous les logiciels de ce type proposés dans votre application, et vous devez notamment vous assurer qu’ils sont conformes aux présentes lignes directrices et à toutes les lois applicables.

La mention au respect des lois est très importante quand on sait que le sujet de l’émulation est un peu délicat, notamment en ce qui concerne les jeux. Le joueur doit en général se procurer une ROM (qui correspond au jeu) pour ensuite l’utiliser avec l’émulateur. La plupart des personnes téléchargent les ROM sur Internet et disons que c’est moyennement légal (sauf si vous possédez la version physique du jeu). Certaines sociétés, comme Nintendo, n’hésitent pas à s’attaquer à ce type de plateforme.

Il sera donc intéressant de voir comment les émulateurs de consoles sur iOS vont se débrouiller à ce niveau, et comment Apple va gérer la situation.

Des liens externes dans les applications de streaming musical

De plus, la règle 3.1.1(a) de l’App Store évolue à son tour pour se conformer au DMA dans les pays de l’Union européenne. Elle autorise désormais les applications de streaming musical à inclure des liens qui renvoient les utilisateurs vers des achats extérieurs et mentionnent des informations sur les prix. Elle autorise également les développeurs à inviter les utilisateurs à fournir leur adresse mail dans le but exprès de leur envoyer un lien vers un site Web pour acheter du contenu musical numérique ou des services.

Aussi bien l’ajout des émulateurs sur l’App Store que les liens externes pour les applications musicales font suite à des pressions des régulateurs. Certes, Apple a surtout été dans le viseur de la Commission européenne. Mais il ne faut pas oublier que d’autres pays ont également critiqué les pratiques, dont les États-Unis, le Japon ou encore la Corée du Sud.