Important changement annoncé aujourd’hui par Apple, qui autorise désormais les applications de cloud gaming sur l’App Store. Ainsi, des services comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce NOW pourront être disponible sur iPhone et iPad via des applications dédiées.

Le cloud gaming va débarquer sur l’App Store

Dans un message adressé aux développeurs, Apple indique :

Aujourd’hui, Apple propose de nouvelles options pour la fourniture d’expériences dans les applications aux utilisateurs, notamment le streaming de jeux et de mini-programmes. Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de streamer tous les jeux proposés dans leur catalogue. Les applications pourront également offrir de meilleures possibilités de découverte pour les jeux en streaming, les mini-applications, les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins qui se trouvent dans leurs applications.

Apple précise que « chaque expérience mise à disposition dans une application sur l’App Store devra adhérer à toutes les directives d’évaluation de l’App Store et son application hôte devra maintenir une classification par âge du contenu le plus élevé inclus dans l’application ».

Ce changement est notable quand on sait qu’Apple a pendant des années été contre l’idée d’avoir des applications tout-en-un pour le cloud gaming. C’est pour cela qu’un service comme Xbox Cloud Gaming a dû trouver l’alternative de passer par Safari. Mais l’avantage d’avoir une application native est que l’expérience sera meilleure.

D’autre part, Apple fait savoir que cette nouveauté concerne le monde entier. C’est l’inverse du sideloading (installer des applications sans l’App Store) qui a été annoncé aujourd’hui et qui est réservé aux pays de l’Union européenne.