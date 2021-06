Microsoft propose aujourd’hui xCloud sur iOS et macOS pour l’ensemble des joueurs. Nous avions le droit à une bêta fermée jusqu’à présent. Désormais, tout le monde peut jouer aux jeux Xbox sur iPhone, iPad ou Mac. Microsoft annonce aussi l’arrivée sur les PC via les navigateurs Chrome et Microsoft Edge.

xCloud pour tous sur les produits Apple

Dans le cas d’iOS, xCloud n’est pas disponible sur l’App Store, mais via Safari. Cela s’explique par les règles beaucoup trop strictes d’Apple avec son App Store et les services de cloud gaming. Microsoft a donc préféré passer par Safari et avoir plus de contrôle. Google a fait de même avec Stadia, tout comme Nvidia avec son service GeForce Now.

L’accès à xCloud depuis iOS est très simple : ouvrez Safari, rendez-vous à l’adresse xbox.com/fr-fr/play puis laissez-vous guider. L’accès à xCloud nécessite l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui coûte 12,99€/mois (les trois premiers mois sont à 1 euro). Outre iOS, il est possible de profiter de xCloud sur son Mac en se rendant à la même adresse.

Vous vous demandez certainement s’il faut obligatoirement une manette Xbox pour jouer. La réponse est non. En réalité, il est même possible d’utiliser une manette PlayStation, comme le montre la vidéo de présentation de Microsoft.

Il est important de noter que l’offre de Microsoft est différente de Stadia. Chez Stadia, il faut acheter les jeux au cas par cas. Avec xCloud, les joueurs ont accès à un catalogue de jeux contre un abonnement. C’est un peu le « Netflix du jeu vidéo ». D’ailleurs, toutes les exclusivités Microsoft sont disponibles dès le jour de leur sortie sur la plateforme.

Notons également que Microsoft a récemment mis à jour son infrastructure. Le service de cloud gaming s’appuie maintenant sur un matériel équivalent à une Xbox Series X, là où c’était l’équivalent d’une Xbox One X auparavant. Cela permet d’améliorer les graphismes et le temps de chargement. Pour l’instant, l’expérience sur les produits Apple est limité à du 1080p et 60 images par seconde.