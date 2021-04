Le Xbox Cloud Gaming, à savoir xCloud, fait ses débuts sur iOS et Windows 10 en bêta. Il devient ainsi possible de jouer aux jeux Xbox depuis son iPhone, iPad ou PC sous Windows 10, le tout grâce au cloud gaming.

xCloud arrive cette semaine sur iOS et Windows 10

L’accès à xCloud depuis iOS ou Windows 10 est limité au départ. En effet, Microsoft annonce qu’il enverra dès demain les invitations à certains membres du Xbox Game Pass Ultimate. Ils pourront alors tester le service de cloud gaming. Sur le site xbox.com/play, les participants auront la possibilité de jouer à plus de 100 titres du Xbox Game Pass en passant par Microsoft Edge, Google Chrome ou Safari. Car oui, l’usage sur iPhone et iPad passera par Safari et non une application venant de l’App Store. Cela est dû aux restrictions d’Apple concernant les services de cloud gaming.

« Cette bêta restreinte est aussi pour nous l’occasion de tester notre système et d’apprendre », explique Microsoft. « Nous continuerons à envoyer plus d’invitations régulièrement, à analyser vos retours, à améliorer l’expérience et à la rendre compatible avec plus d’appareils », assure le groupe.

Si vous recevez une invitation, vous devrez disposer d’une manette connectée en Bluetooth ou en USB ou utiliser les contrôles tactiles sur mesure sur plus de 50 jeux pour découvrir l’expérience. Pour le début de cette bêta, Microsoft se concentre sur l’ajustement des fonctionnalités et la création d’une expérience fiable sur toutes les plateformes, tout en nous assurant que les jeux tournent comme il se doit.

L’arrivée de xCloud sur iOS et Windows 10 est une très bonne nouvelle pour les joueurs. Le service était jusqu’à présent réservé aux utilisateurs avec un smartphone ou tablette Android. Cette ouverture à d’autres plateformes va permettre d’attirer plus de monde. Pour information, xCloud est inclus dans l’offre Xbox Game Pass Ultimate qui coûte 12,99€/mois. C’est l’équivalent du « Netflix du jeu vidéo ».