Microsoft fait savoir qu’il ne prévoit pas une application Xbox Cloud Gaming sur iOS. Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo du groupe, explique qu’il n’y a pas de possibilité de monétisation.

Pas d’application Xbox Cloud Gaming sur iOS

Avec le Digital Markets Act (DMA) en Europe, Apple est obligé de s’ouvrir sur iPhone et notamment d’autoriser les App Store tiers. Mais il y a beaucoup de restrictions et de frais. Pour Phil Spencer, ça ne passe pas comme il l’a indiqué à The Verge :

Nous n’avons pas la possibilité de monétiser le Xbox Cloud Gaming sur iOS. Je pense que la proposition d’Apple – et j’ai trouvé que les commentaires de Sarah Bond à ce sujet étaient justes – ne va pas assez loin pour ouvrir la concurrence. En fait, on pourrait même dire qu’elle va dans la direction opposée, mais elle ne va certainement pas assez loin pour ouvrir la concurrence sur la plus grande plateforme de jeux au monde. Nous continuerons à travailler avec les régulateurs, ainsi qu’avec Apple et Google, afin de créer un espace pour des vitrines alternatives. Je suis un grand fan du fonctionnement de Windows, et vous avez un Microsoft Store sur Windows, vous avez Steam, vous avez l’Epic Games Store, vous avez GOG. Il y a des alternatives et je pense que des moyens alternatifs pour les gens d’acheter des choses créent des avantages pour les consommateurs et les créateurs. Je pense que la plus grande plateforme pour les joueurs, qui est la plateforme mobile, devrait avoir la même chose.

Le commentaire de Sarah Bond, la présidente de Xbox chez Microsoft, auquel fait référence Phil Spencer, remonte à la fin janvier. Elle taclait Apple avec ses changements par rapport au DMA :

Nous pensons que les conversations constructives favorisent le changement et le progrès vers des plateformes ouvertes et une plus grande concurrence. La nouvelle politique d’Apple est un pas dans la mauvaise direction. Nous espérons qu’ils écouteront les commentaires sur l’offre qu’ils proposent et qu’ils travailleront à un avenir plus inclusif pour tous.

Des frais imposés par Apple

Comme dit précédemment, Apple impose beaucoup de restrictions pour les développeurs qui veulent proposer des App Store tiers, notamment avec des frais de 0,50€ par utilisateur. À cela s’ajoute le fait que chaque mise à jour d’application représente aussi des frais de 0,50€ par utilisateur. Autant dire que ça peut vite chiffrer. Pour Microsoft, proposer le Xbox Cloud Gaming sur iOS sous forme d’application ne serait donc pas rentable selon Phil Spencer.

Il faut savoir que le Xbox Cloud Gaming existe déjà sur iOS via Safari sous forme de web app. Mais comme Apple a annoncé hier qu’iOS 17.4 marquait la fin des web apps avec iOS 17.4 en Europe… ça va se gâter pour les Européens voulant du cloud gaming sur iPhone et iPad.