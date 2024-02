C’est maintenant officiel : iOS 17.4 marque la fin des web apps (PWA) au niveau des iPhone dans l’Union européenne. Ce phénomène avait déjà été remarqué avec les bêtas et Apple confirme aujourd’hui qu’il s’agit d’un choix voulu, et non d’un bug.

La bêta d’iOS 17.4 a mis en place des changements qui désavantagent considérablement les web apps en Europe. Elle empêche à ces applications de se lancer dans leur propre fenêtre qui occupe tout l’écran, les reléguant plutôt à s’ouvrir dans Safari, un changement qui a un impact significatif sur leur expérience utilisateur et leur fonctionnalité. Cette mesure a pour effet de réduire les PWA à de simples raccourcis de sites Internet.

Lorsqu’elle est ouverte dans Safari, la web app s’ouvre comme un favori, sans fenêtre dédiée, ni notifications, ni stockage local à long terme. Les utilisateurs ont constaté des problèmes avec les web apps existantes, tels que la perte de données, puisque la version Safari ne peut plus accéder aux données locales, ainsi que des notifications interrompues.

Jusqu’à présent, Apple a obligé les navigateurs tiers (Chrome, Firefox, etc) à utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari. Avec iOS 17.4, ils pourront utiliser leurs propres moteurs. Apple explique que ce changement, exigé par le DMA, est la raison pour laquelle la société a été contrainte de supprimer la prise en charge des web apps dans l’Union européenne.

Voici la déclaration complète d’Apple à ce sujet :

Pour se conformer au Digital Markets Act, Apple a réalisé un énorme travail d’ingénierie afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et capacités pour les développeurs et les utilisateurs de l’Union européenne – notamment plus de 600 nouveaux API et une large gamme d’outils pour les développeurs.

Le système iOS a toujours pris en charge les web apps pour l’écran d’accueil en s’appuyant directement sur WebKit et son architecture de sécurité. Cette intégration signifie que les web apps de l’écran d’accueil sont gérées de manière à s’aligner sur le modèle de sécurité et de confidentialité des applications natives sur iOS, y compris l’isolation du stockage et l’application des invites du système pour accéder aux capacités ayant un impact sur la confidentialité sur une base individuelle.

Sans ce type d’isolation et d’application, des web apps malveillantes pourraient lire les données d’autres web apps et récupérer leurs autorisations pour accéder à l’appareil photo, au micro ou à la localisation d’un utilisateur sans son consentement. Les navigateurs pourraient également installer des web apps sur le système sans que l’utilisateur en soit conscient et sans son consentement. Pour résoudre les problèmes complexes de sécurité et de confidentialité associés aux web apps utilisant d’autres moteurs de rendu, il aurait fallu créer une architecture d’intégration entièrement nouvelle qui n’existe pas actuellement dans iOS et qui n’était pas réalisable compte tenu des autres exigences du DMA et de la très faible adoption par les utilisateurs des web apps sur l’écran d’accueil. C’est pourquoi, pour répondre aux exigences du DMA, nous avons dû supprimer la fonctionnalité des web apps sur l’écran d’accueil dans l’UE.

Les utilisateurs de l’UE pourront continuer à accéder aux sites Web directement à partir de leur écran d’accueil par le biais d’un signet, avec un impact minimal sur leur fonctionnalité. Nous pensons que ce changement n’affectera qu’un petit nombre d’utilisateurs. Néanmoins, nous regrettons l’impact que ce changement – qui a été effectué dans le cadre des travaux de mise en conformité avec le DMA – pourrait avoir sur les développeurs de web apps pour l’écran d’accueil et sur nos utilisateurs.