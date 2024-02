Apple a confirmé l’abandon des web apps (PWA) sur iPhone en Europe avec iOS 17.4 et Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, pense savoir pourquoi : les web apps ne rapportent pas d’argent à Apple.

Tim Sweeney a une réflexion sur la fin des web apps sur iPhone

C’est sur X (ex-Twitter) que le patron d’Epic Games a pris la parole après l’officialisation d’Apple de la fin des web apps sur iPhone dans l’Union européenne. Il déclare :

Je pense que la véritable raison pour laquelle Apple a tué les PWA est la prise de conscience que les navigateurs Web concurrents pourraient faire un bien meilleur travail de prise en charge des PWA – contrairement aux fonctionnalités Web intentionnellement paralysées de Safari – et transformer les PWA en concurrents légitimes et non taxés des applications natives.

Il existe quelques web apps intéressantes sur iPhone, dont quelques-unes pour le cloud gaming avec Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Il est ainsi possible de jouer à de nombreux jeux par le biais de Safari grâce au cloud gaming. Apple ne peut pas prendre de commission (15 ou 30%) avec ce moyen sachant qu’il ne s’agit pas d’une application distribuée sur l’App Store.

Avec iOS 17.4, l’histoire va se compliquer avec Apple mettant un terme aux web apps sur iPhone. Officiellement, Apple justifie ce choix par le DMA en Europe et le fait qu’iOS va devoir autoriser les moteurs de rendu tiers pour les navigateurs Internet. Actuellement, les navigateurs comme Chrome et Firefox sont obligés d’utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari. Bientôt, ils pourront utiliser leurs propres moteurs (Chromium/Blink et Gecko), comme c’est le cas sur Mac et les autres supports.

« Pour répondre aux problèmes complexes de sécurité et de respect de la vie privée liés aux web apps utilisant d’autres moteurs de rendu, il faudrait mettre en place une architecture d’intégration entièrement nouvelle qui n’existe pas actuellement dans iOS et qui n’était pas réalisable compte tenu des autres demandes du DMA et de la très faible adoption par les utilisateurs des web apps sur l’écran d’accueil », se défend Apple.