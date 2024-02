Les Progressive Web Apps (PWA) ont pris un sérieux coup avec iOS 17.4, du moins en Europe. Le fait de les ouvrir sur iPhone donne accès à un site Internet classique, au lieu de proposer une expérience améliorée.

Comme l’a signalé Open Web Advocacy, la bêta d’iOS 17.4 met en place des changements qui désavantagent considérablement les web apps en Europe. Elle empêche à ces applications de se lancer dans leur propre fenêtre qui occupe tout l’écran, les reléguant plutôt à s’ouvrir dans Safari, un changement qui a un impact significatif sur leur expérience utilisateur et leur fonctionnalité. Cette mesure a pour effet de réduire les PWA à de simples raccourcis de sites Internet.

Si un utilisateur européen ouvre une PWA, il se voit affiché le message suivant : « Ouvrir [nom de la web app] dans Safari. [Nom de la web app] va s’ouvrir dans votre navigateur par défaut à partir de maintenant ». Deux options sont alors proposées : Ouvrir ou Annuler.

Progressive Web Apps (PWAs) are still disabled for EU users in #iOS 17.4 beta 2. But now there's a new pop-up. The pop-up somehow indicates that PWAs are disabled intentionally, rather than being a bug.

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) February 6, 2024