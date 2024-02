Apple a été obligé de modifier profondément iOS pour complaire aux nouvelles règles du DMA européen. La Corée du Sud était sur le point d’introduire une législation similaire, mais ce projet de loi vient d’être mis en pause tout récemment, ainsi que le précise le New York Times : « La Commission coréenne du commerce équitable, avec le soutien du président Yoon Suk Yeol, a déclaré en décembre qu’elle prévoyait de faire une proposition calquée sur le modèle de la loi sur les marchés numériques de 2022, la loi historique de l’Union européenne visant à freiner les géants américains de la technologie. Ce projet de loi semblait également cibler les conglomérats Internet sud-coréens tout autant que les Alphabets, Apples et Metas du monde. La commission a déclaré que la loi désignerait certaines entreprises comme plateformes dominantes et limiterait leur capacité à utiliser leurs bastions dans une activité en ligne pour se développer dans de nouveaux domaines. »

La façade de l’un des Apple Store de Séoul en Corée du Sud

En d’autres termes, la Corée du Sud craindrait que des mesures de lutte antitrust trop fortes pourrait in fine pénaliser… les entreprises coréennes. La puissance de poids lourds locaux comme Samsung n’est pas vraiment mal vue dans le pays, au point que des lobbyistes industriels mais aussi de nombreux consommateurs sud-coréens se sont très vocalement exprimés contre le projet de loi. La Fair Trade Commission annonce désormais la mise en application du projet de loi sera retardée, le temps de solliciter un plus grand nombre d’avis de la part des acteurs concernés.