C’est reparti pour un tour :Apple et Google viennent de recevoir une notification de la Commission coréenne des communications (KCC). Le régulateur sud-coréen met en garde les deux géants américains et les avertit de possibles amendes relatives à de nouveaux abus constatés dans la gestion des boutiques applicatives. Pour rappel, en 2021, la Corée du Sud a adopté une nouvelle loi obligeant Apple et Google à autoriser les systèmes de paiement alternatifs sur l’App Store et le Play Store.

La KCC a donc publié un rapport d’enquête antitrust qui indique que les deux sociétés continueraient d’obliger les développeurs d’applications à utiliser leurs systèmes de paiement spécifiques, créant ainsi des retards injustifiés lors de la validation des apps. Le régulateur demande instamment aux deux sociétés américaines de remédier à ces problèmes et prévient que des amendes pourraient être infligées.

« Nous ne sommes pas d’accord avec les conclusions formulées par le KCC dans son rapport d’examen et pensons que les changements que nous avons mis en œuvre dans l’App Store sont conformes au Telecommunications Business Act », a déclaré Apple dans un communiqué. « Comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à collaborer avec le KCC pour partager nos points de vue. »

Google se montre plus prudent : « Ce que la KCC a partagé aujourd’hui est un avis préalable que nous examinerons attentivement, après quoi nous soumettrons notre réponse », déclare la firme de Mountain View dans un communiqué distinct. « Une fois la décision écrite finale partagée avec nous, nous l’examinerons attentivement afin d’évaluer le prochain plan d’action. «

La KCC n’a pas précisé de délai de « réponse », mais dans le cas où les réactions d’Apple et de Google ne seraient pas à la hauteur, le régulateur pourrait fixer des amendes allant jusqu’à 20,5 milliards de won (15 millions d’euros) pour Apple et jusqu’à 47,5 milliards de won (35 millions d’euros) pour Google.