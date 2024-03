Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a assigné Apple en justice pour des pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques liées à l’iPhone et aux contraintes fixées par la société aux développeurs d’applications. Cette plainte, déposée devant un tribunal fédéral du New Jersey, marque l’aboutissement d’une enquête de cinq ans.

Les États-Unis attaquent Apple

L’action en justice reproche à Apple d’avoir utilisé son pouvoir sur la distribution des applications sur l’iPhone pour contrecarrer les innovations qui auraient permis aux utilisateurs de changer plus facilement de téléphone pour migrer sur Android. L’entreprise a refusé de prendre en charge les applications de messagerie multiplateformes, a limité les portefeuilles numériques tiers et les montres connectées non-Apple, et a bloqué les services de cloud gaming sur l’App Store. Il est bon de noter qu’Apple a récemment fait un changement concernant le cloud gaming.

L’action antitrust est intentée par le ministère américain de la Justice, ainsi que par 17 États. Le procureur général Merrick Garland justifie l’action en justice en affirmant qu’Apple « ne fera que renforcer son monopole sur les smartphones » s’il n’est pas contesté.

Une affirmation intéressante est qu’Apple décourage les familles d’utiliser des téléphones Android pour leurs enfants par des pratiques anticoncurrentielles, selon la plainte.

La réaction d’Apple

Apple a tenu à réagir à l’action de justice par le gouvernement américain en indiquant :

Chez Apple, nous innovons chaque jour pour créer des technologies que les gens aiment – en concevant des produits qui fonctionnent parfaitement ensemble, qui protègent la vie privée et la sécurité des gens, et qui créent une expérience magique pour nos utilisateurs. Ce procès menace ce que nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels. Si elle aboutissait, elle entraverait notre capacité à créer le type de technologie que les gens attendent d’Apple, où le matériel, les logiciels et les services s’entrecroisent. Elle créerait également un dangereux précédent, en permettant au gouvernement d’intervenir lourdement dans la conception de la technologie des citoyens. Nous pensons que cette action en justice est erronée sur le plan des faits et du droit, et nous nous défendrons vigoureusement contre elle.

Cette action en justice des États-Unis contre Apple est plus que notable. On peut naturellement faire un lien avec ce qui s’est passé en Europe avec le DMA. Apple a dû s’ouvrir à la concurrence au niveau de l’iPhone, notamment en autorisant les App Store tiers. À voir si les États-Unis vont imposer à Apple des règles similaires sur le sol américain.