Dans une rare démonstration de coopération, Apple et Google travaillent conjointement sur une solution native pour faciliter la migration des données entre les iPhone et les smartphones Android. L’objectif est de remplacer les applications actuelles par une fonctionnalité intégrée directement lors de la configuration initiale des appareils.

Un transfert plus facile entre iOS et Android

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient télécharger Migrer vers iOS d’Apple ou Android Switch pour passer d’un système à l’autre. La nouvelle méthode, déjà visible dans la version Canary 2512 (ZP11.251121.010) d’Android et prévue pour une future bêta d’iOS 26, rendra ce processus simplifié

Cette collaboration technique entre Apple et Google permettra non seulement de faciliter l’expérience, mais aussi d’étendre la compatibilité. Le nouvel outil supportera le transfert de types de données qui étaient jusqu’ici exclus des solutions existantes. Aucune date de déploiement n’est encore fixée pour l’ensemble des utilisateurs, le support côté Android devant se faire progressivement, appareil par appareil.

Ce rapprochement stratégique intervient alors qu’Apple et Google sont sous le feu des critiques internationales. Les régulateurs du monde entier scrutent de près les pratiques visant à enfermer les consommateurs dans un écosystème fermé. En proposant un système de transfert simplifié entre les iPhone et appareils Android, Apple et Google espèrent ainsi anticiper d’éventuelles sanctions antitrust tout en montrant patte blanche sur la portabilité des données.