Avec iOS 26, Apple propose une fonctionnalité permettant de transférer une eSIM d’un iPhone vers un appareil Android, ou l’inverse, simplifiant la portabilité des forfaits entre plateformes. Cette nouveauté devrait intéresser beaucoup d’utilisateurs.

Un transfert d’eSIM entre iOS et Android

Certains utilisateurs d’iOS 26 ont repéré une option « Transférer vers Android » dans les réglages cellulaires de leur iPhone, bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour tous les opérateurs. De même, lors de l’ajout d’une eSIM dans iOS 26, une option « Transférer à partir d’Android » apparaît, générant un QR Code scannable par un appareil Android pour initier le transfert. Le processus de transfert de l’iPhone vers Android fonctionne de manière similaire.

Cette fonctionnalité semble avoir été développée en collaboration avec Google car une bêta d’Android 16 mentionnait déjà une option « Transférer vers Android », laissant présager une compatibilité multiplateforme.

Il faut savoir qu’avec iOS 18, transférer une eSIM d’un iPhone à un autre iPhone est une procédure simple. En France, les quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) supportent ce système. Mais passer d’un iPhone à un Android peut être laborieux, nécessitant de se tourner vers son opérateur pour obtenir le QR Code. Avec iOS 26, ce processus devient plus simple, permettant à de nombreux utilisateurs de migrer sans difficulté vers Android. Cette amélioration est une bonne nouvelle pour ce qui concerne la flexibilité entre iOS et Android.

Une compatibilité incertaine pendant la bêta

iOS 26 est pour le moment disponible en version bêta auprès des développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale en septembre.

Il est possible que le transfert d’eSIM avec Android ne fonctionne pas correctement pendant la bêta selon votre opérateur. Il faudra faire des tests au cas par cas pour s’assurer de la compatibilité. Mais on peut se douter que tout sera en place d’ici la version finale, une fois qu’Apple et tous les opérateurs auront fait le nécessaire en coulisses.