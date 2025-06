Bouygues Telecom propose deux nouveautés pour les clients avec un iPhone : le transfert rapide d’eSIM et la possibilité de convertir une carte SIM physique en SIM.

Du nouveau pour l’eSIM sur iPhone avec Bouygues Telecom

Ces deux nouveautés sont déjà une réalité chez Orange, SFR et Free Mobile. Voilà maintenant que Bouygues Telecom est prêt à son tour. Il se trouve que l’ajout a eu lieu avec la même mise à jour qui a activé la 5G SA (5G+) pour les clients d’Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom, comme l’a remarqué Tiino-X83.

Les clients de Bouygues Telecom iPhone peuvent profiter du transfert rapide de l’eSIM vers un autre iPhone. C’est pratique pour ceux qui achètent par exemple un nouveau modèle et veulent garder leur forfait. Le transfert prend quelques instants. De plus, ceux qui ont une carte SIM physique et souhaitent la transformer en eSIM peuvent maintenant le faire.

Ces nouveautés sont en place dès maintenant depuis la mise à jour. Si vous ne l’avez pas, rendez-vous dans Réglages > Général > Informations. Un pop-up va s’afficher, vous invitant à télécharger la mise à jour opérateur. Cette opération ne prend que quelques secondes. Une fois que c’est fait, vous pourrez faire le transfert rapide de l’eSIM ou la conversion depuis une carte SIM.