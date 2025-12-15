Dans une démarche d’ouverture de son écosystème, Apple inaugure avec iOS 26.3 une fonctionnalité baptisée « Transfert de notifications ». Ce nouveau réglage permet de rediriger les notifications reçues sur un iPhone vers un appareil tiers (comme une montre ou une bracelet connecté), brisant ainsi l’exclusivité historique dont jouissait l’Apple Watch.

Le transfert de notifications débarque avec iOS 26.3

Accessible via le menu Notifications de l’application Réglages, cette option (disponible dès maintenant avec la bêta d’iOS 26.3) offre un contrôle à l’utilisateur. Il est possible de sélectionner spécifiquement quelles applications sont autorisées à transmettre leurs notifications plutôt que d’activer un transfert global par défaut. Les notifications relayées comprendront le nom de l’application ainsi que l’intégralité du contenu du message.

Cependant, Apple impose une limitation technique majeure : le flux de notifications ne peut être dirigé que vers un seul appareil à la fois. Concrètement, si le transfert est activé pour une montre connectée concurrente, l’Apple Watch associée ne pourra plus recevoir ni afficher les alertes simultanément.

iOS 26.3 Beta 1 adds ‘Notification Forwarding’ option for third-party wearable devices. When this option is enabled, the Apple Watch will no longer receive or show notifications. pic.twitter.com/fswVGa0Hl8 — Beta Profiles (@BetaProfiles) December 15, 2025

Lors de la configuration, iOS 26.3 informe l’utilisateur de la nature des données transmises, sans pour autant présenter cette fonctionnalité comme une menace explicite pour la confidentialité ou la sécurité, contrairement à ce qu’Apple annonçait auparavant.

Une réponse au DMA en Europe

Apple n’ajoute pas cette option pour faire plaisir aux utilisateurs. Cela constitue une réponse directe aux pressions réglementaires qui s’intensifient contre le fabricant d’iPhone.

En Europe, le Digital Markets Act (DMA) contraint désormais Apple à garantir une meilleure interopérabilité. La législation exige que les montres connectées et d’autres appareils tiers puissent accéder aux mêmes fonctionnalités et notifications que celles réservées jusqu’alors à l’Apple Watch.

Aux États-Unis, l’enjeu est tout aussi crucial. Le département de la Justice (DoJ) cible spécifiquement les restrictions imposées aux appareils connectés dans son procès antitrust en cours. Le gouvernement américain accuse Apple d’empêcher les montres tierces d’offrir des fonctionnalités équivalentes en bloquant leur capacité à interagir avec les notifications entrantes. En levant ce verrou technique, Apple tente de désamorcer les arguments de l’accusation et de réduire la portée des litiges anticoncurrentiels auxquels il fait face.