La Commission européenne annonce aujourd’hui qu’Apple doit respecter le DMA et impose à l’entreprise une meilleure interopérabilité au niveau de l’iPhone. Cela oblige Apple à s’ouvrir aux concurrents, permettant notamment aux fabricants de montres connectées, de casques de réalité augmentée/virtuelle et autres de pouvoir accéder à certains éléments d’iOS.

Une ouverture obligatoire de l’iPhone aux concurrents en Europe

Dans son communiqué, la Commission européenne indique :

L’interopérabilité permet une intégration plus profonde et plus transparente des produits tiers dans l’écosystème d’Apple. L’interopérabilité est donc essentielle pour offrir aux tiers de nouvelles possibilités de développer des produits et services innovants sur les plateformes d’Apple. En conséquence, les consommateurs européens disposeront d’un plus grand choix de produits compatibles avec leurs appareils Apple.

L’UE impose ainsi à Apple d’autoriser les appareils comme les montres connectées et les casque de réalité virtuelle/augmentée à accéder complètement aux notifications d’iOS. Ils doivent également avoir les privilèges d’exécution en arrière-plan, tout comme l’Apple Watch fonctionne avec l’iPhone.

Il faut également qu’Apple autorise ses concurrents à profiter de meilleures vitesses de transfert en Wi-Fi direct, à accéder aux réglages du Wi-Fi pour un contrôle par les applications, à fournir une documentation technique pour expliquer comment fonctionne chaque technologie de l’iPhone et à proposer une API et un framework pour chaque nouvelle fonction normalement utilisée par Apple afin que les développeurs puissent eux aussi les utiliser sur leurs applications.

D’autre part, les fabricants de casques et d’écouteurs devront avoir accès aux fonctionnalités du système qui prennent en charge les AirPods, comme l’appairage automatique de proximité et la commutation audio automatique. D’autres types d’appareils connectés doivent également être en mesure d’offrir des fonctionnalités équivalentes aux services système tels que AirDrop et AirPlay.

Il faut s’attendre à ce que la plupart des éléments évoqués ici arrivent avec iOS 19, voire iOS 20 pour certaines d’entre elles.

Apple n’apprécie pas les choix de l’UE

Sans surprise, Apple n’apprécie pas vraiment les choix imposés par l’Europe concernant le DMA. La société pense que ce sera mauvais aussi bien pour ses produits que pour les utilisateurs.

Voici ce que dit Apple dans un communiqué réagissant à la Commission européenne :