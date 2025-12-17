Apple vient de proposer au téléchargement la bêta publique d’iOS 26.3 sur iPhone et d’iPadOS 26.3 sur iPad. Elle arrive 48 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Il y a trois nouveautés à retenir avec cette première bêta d’iOS 26.3. La première est qu’on retrouve une nouvelle option pour transférer facilement les données depuis un iPhone vers un smartphone Android. Cela permet de transférer photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe ou encore le numéro de téléphone. Toutefois, certaines informations sensibles ou spécifiques ne se transfèrent pas avec l’outil. Les données de l’application Santé, les jumelages Bluetooth existants ainsi que les notes verrouillées ne sont pas pris en charge par cet outil de migration.

En deuxième nouveauté, on retrouve la fonction « Transfert de notifications ». Comme le nom le suggère, cela permet de transférer des notifications vers un appareil tiers, comme une montre ou un bracelet connecté. C’est pour tous ceux qui veulent une alternative à l’Apple Watch. Il est possible de sélectionner spécifiquement quelles applications sont autorisées à transmettre leurs notifications plutôt que d’activer un transfert global par défaut.

Enfin, Apple a fait une petite modification au niveau des fonds d’écran. Auparavant, Apple proposait une section combinant météo et astronomie, mais la météo a été séparée dans sa propre catégorie. Il existe désormais trois fonds d’écran météo prédéfinis avec différentes polices pour l’heure et différents widgets météo afin de donner aux utilisateurs une meilleure idée de la manière dont le fond d’écran météo peut être utilisé.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26.3

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26.3 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Dans le même temps, Apple propose la bêta publique de macOS 26.3 sur Mac, watchOS 26.3 sur Apple Watch et tvOS 26.3 sur Apple TV. Là aussi, cela arrive 48 heures après la bêta équivalente pour les développeurs.