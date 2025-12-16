Free Mobile propose depuis aujourd’hui l’eSIM sur Apple Watch, mais il y a un problème pour ceux qui ont la bêta d’iOS 26.3 : cela ne fonctionne pas. Il n’y a aucun problème avec iOS 26.2 en revanche.

Attention à iOS 26.3 et l’eSIM de Free Mobile pour Apple Watch

Pour profiter de l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch, il faut avoir un iPhone avec iOS 26.2 et une Apple Watch avec watchOS 26.2. Ces mises à jour incluent un fichier opérateur (carrier bundle) à jour. Le problème avec iOS 26.3 est que la bêta a visiblement été conçue peu de temps avant la sortie de la version finale d’iOS 26.2, bien qu’Apple l’ait proposée après au téléchargement.

Du coup, iOS 26.3 n’intègre pas le dernier fichier opérateur en date de Free Mobile. Cela explique l’impossibilité d’utiliser l’eSIM Free Mobile sur l’Apple Watch. Mais il ne faut pas paniquer, on peut se douter que cela sera corrigé dès la bêta 2. Celle-ci devrait arriver au début de janvier 2026 et pas avant à cause de la période des fêtes de fin d’année.

Pour rappel, l’eSIM de Free Mobile pour Apple Watch est gratuite pour tous les clients ont un forfait Série Free à 8,99 €/mois ou Free 5G à 19,99 €/mois (9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop). À l’inverse, Orange et SFR font respectivement payer 5 €/mois pour avoir cette option. Pour sa part, Bouygues Telecom ne propose pas l’eSIM sur l’Apple Watch.