Le support de l’eSIM par Free Mobile sur Apple Watch va enfin devenir une réalité. La disponibilité serait une question de jours. L’opérateur de Xavier Niel rejoindra ainsi Orange et SFR/SFR RED qui supportent déjà la montre d’Apple.

L’eSIM Free Mobile sur Apple Watch est en approche

Selon WatchGeneration, la disponibilité est imminente. Il se pourrait qu’elle colle avec la sortie d’iOS 26.2 et de watchOS 26.2. Ces deux systèmes d’exploitation sont actuellement disponibles en release candidate, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics. La version finale arrivera donc incessamment sous peu pour l’ensemble des utilisateurs.

Il n’y a aucune information concernant le prix pour le moment.

Pour rappel, Free Mobile avait créé le nom de domaine watch.mobile.free.fr en juillet. Le site ne mène à rien en l’état, nous avons le droit à une erreur 401.

En janvier 2024, Xavier Niel avait indiqué que le support de l’eSIM par Free Mobile sur Apple Watch ne devrait pas arriver avant 2025. Voici ce qu’il déclarait :

Le contrat eSIM chez Apple est un petit peu compliqué. Ça prend du temps. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2024, on va espérer en 2025 d’être capable de l’intégrer. Mais ça oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple d’avoir dans toutes nos boutiques la vente de montres, etc. Donc c’est des contrats assez compliqués qui sont là et donc c’est un sujet contractuel. Technologiquement, on y est. Le problème, c’est comment on est capable d’intégrer ça intelligemment dans nos process et dans notre mode de fonctionnement.

Et en octobre, Free Mobile avait assuré que le support pour l’eSIM sur Apple Watch « arrivera bientôt », sans plus de précision.