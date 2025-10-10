Cela fait un moment maintenant que Free Mobile suggère l’arrivée du support de l’Apple Watch et de l’eSIM pour les montres connectées. Cela se précise un peu plus aujourd’hui avec une nouvelle déclaration.

L’eSIM Free Mobile sur Apple Watch, ça « arrivera bientôt »

À l’occasion de la Journée des Communautés Free, l’opérateur a affirmé que le support de l’eSIM pour l’Apple Watch « arrivera bientôt », comme le rapporte Univers Freebox. Il faudra pour l’instant se contenter de cette courte déclaration, étant donné que le groupe n’a pas communiqué une date de disponibilité précise. Il suggère également qu’il devrait lui-même proposer l’Apple Watch à la vente, en plus de proposer le support de l’eSIM pour ceux qui ont déjà un modèle. De plus, le support des montres d’autres marques est également prévu, mais ce sera pour plus tard.

Orange, Sosh, SFR et SFR RED prennent déjà en charge la montre d’Apple. Il est ainsi possible d’avoir une eSIM sur l’Apple Watch pour avoir du réseau, sans devoir dépendre d’un iPhone à proximité. Mais pour les clients de Free Mobile, ce n’est toujours pas disponible.

Pourtant, Free Mobile a créé en juillet le sous-domaine watch.mobile.free.fr. Le site ne mène à rien en l’état, nous avons le droit à une erreur 401. On pouvait penser à un support prochain de l’Apple Watch, mais il faut encore patienter

En janvier 2024, Xavier Niel avait indiqué que le support de l’eSIM par Free Mobile sur Apple Watch ne devrait pas arriver avant 2025. Voici ce qu’il déclarait :

Le contrat eSIM chez Apple est un petit peu compliqué. Ça prend du temps. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2024, on va espérer en 2025 d’être capable de l’intégrer. Mais ça oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple d’avoir dans toutes nos boutiques la vente de montres, etc. Donc c’est des contrats assez compliqués qui sont là et donc c’est un sujet contractuel. Technologiquement, on y est. Le problème, c’est comment on est capable d’intégrer ça intelligemment dans nos process et dans notre mode de fonctionnement.

Les clients de l’opérateur espèrent maintenant que ce sera disponible avant la fin de l’année.