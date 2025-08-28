On en est où pour l’option eSIM de Free Mobile sur l’Apple Watch ? L’opérateur a été interrogé aujourd’hui et il se veut très vague sur le sujet, malgré un récent indice prometteur.

Toujours rien pour l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

Free assure se poser la question de ce que recherchent réellement ses clients avant de prendre une décision pour telle ou telle fonctionnalité. Pour autant, l’opérateur interrogé aujourd’hui refuse de donner des nouvelles concernant son support de l’Apple Watch. La situation stagne donc.

Orange, Sosh, SFR et SFR RED prennent déjà en charge la montre d’Apple. Il est ainsi possible d’avoir une eSIM sur l’Apple Watch pour avoir du réseau, sans devoir dépendre d’un iPhone à proximité. Mais pour les clients de Free Mobile, ce n’est toujours pas disponible.

Pourtant, Free Mobile a créé le mois dernier le sous-domaine watch.mobile.free.fr. Le site ne mène à rien en l’état, nous avons le droit à une erreur 403. On pouvait penser à un support prochain de l’Apple Watch, mais il n’en est rien pour le moment.

En janvier 2024, Xavier Niel avait indiqué que le support de l’eSIM par Free Mobile sur Apple Watch ne devrait pas arriver avant 2025. Voici ce qu’il déclarait :