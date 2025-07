Les clients de Free Mobile attendent depuis un moment la disponibilité de l’eSIM pour l’Apple Watch et il semblerait que des annonces ne vont pas tarder.

Comme l’a repéré Tiino-X83, Free Mobile a récemment enregistré de nouveaux sous-domaines, avec notamment watch.mobile.free.fr. Le site ne mène à rien en l’état, nous avons le droit à une erreur 403. Mais cela s’explique certainement par le fait que l’opérateur est en train de préparer le terrain avant d’annoncer publiquement les forfaits.

En janvier 2024, Xavier Niel avait indiqué que le support de l’eSIM par Free Mobile sur Apple Watch ne devrait pas arriver avant 2025. Voici ce qu’il déclarait :

Le contrat eSIM chez Apple est un petit peu compliqué. Ça prend du temps. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2024, on va espérer en 2025 d’être capable de l’intégrer. Mais ça oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple d’avoir dans toutes nos boutiques la vente de montres, etc. Donc c’est des contrats assez compliqués qui sont là et donc c’est un sujet contractuel. Technologiquement, on y est. Le problème, c’est comment on est capable d’intégrer ça intelligemment dans nos process et dans notre mode de fonctionnement.