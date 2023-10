Free Mobile ne propose pas encore le support de l’eSIM sur l’Apple Watch ou les autres montres connectées, mais ça se prépare. C’est Xavier Niel, le patron du groupe, qui a évoqué le sujet à Univers Freebox lors de la journée des communautés de l’opérateur.

Xavier Niel affirme que Free Mobile fait actuellement le nécessaire pour supporter l’eSIM sur les montres connectées. Cela implique notamment la mise en place de serveurs spécifiques qui sont annoncés pour être compatibles avec l’Apple Watch.

Malgré tout, il y aurait une petite complication avec le cas de la montre d’Apple. Free Mobile doit obtenir un accord d’Apple pour proposer un support complet et ce serait, visiblement, un peu délicat au niveau des négociations. Il n’y a toutefois pas de précision concernant les éventuels blocages sur les négociations.

Free Mobile est en retard pour le coup. Orange, SFR, Sosh et RED proposent depuis des années maintenant le support de l’eSIM sur l’Apple Watch avec des forfaits dédiés.

La dernière prise de parole de l’opérateur de Xavier Niel pour l’eSIM sur Apple Watch remonte à mars. « C’est en cours » s’était contenté de déclarer le groupe, sans donner pour autant une date de disponibilité.

L’eSIM est une carte SIM intégrée directement dans l’équipement (smartphone, tablette, montre connectée…) et il suffit de télécharger un QR Code pour l’activer. Il n’y a donc plus besoin d’attendre de recevoir une carte SIM physique par courrier pour profiter de son forfait mobile. L’autre avantage de l’eSIM est de pouvoir utiliser deux lignes différentes sur le même téléphone, même s’il n’a qu’un seul logement pour carte SIM physique (sous réserve qu’il soit compatible eSIM). Vous n’avez donc plus besoin de jongler avec deux téléphones. Pratique pour ceux qui ont une ligne personnelle et une ligne professionnelle.