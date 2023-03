Free Mobile propose déjà le support de l’eSIM. L’opérateur a d’ailleurs mis beaucoup de temps par rapport à Orange, SFR et Bouygues Telecom. Mais le support concerne pour l’instant les smartphones, que ce soit pour les nouveaux abonnés ou les existants. Qu’en est-il de l’Apple Watch ?

Un utilisateur sur Twitter a interpellé Free pour en savoir un peu plus sur le support de l’eSIM avec l’Apple Watch. « C’est en cours », écrit Free 1337, le compte de l’opérateur dédié aux informations liées aux incidents et d’autres éléments du réseau fixe et mobile. Il n’y a cependant pas plus d’informations sur la date de disponibilité.

C'est en cours — Free 1337 (@Free_1337) March 16, 2023

Pour rappel, l’eSIM est une carte SIM intégrée directement dans l’équipement (smartphone, tablette, montre connectée…) et il suffit de télécharger un QR Code pour l’activer. Il n’y a donc plus besoin d’attendre de recevoir une carte SIM physique par courrier pour profiter de son forfait mobile. L’autre avantage de l’eSIM est de pouvoir utiliser deux lignes différentes sur le même téléphone, même s’il n’a qu’un seul logement pour carte SIM physique (sous réserve qu’il soit compatible eSIM). Vous n’avez donc plus besoin de jongler avec deux téléphones. Pratique pour ceux qui ont une ligne personnelle et une ligne professionnelle.