Xavier Niel l’annonce : il ne sera pas possible d’avoir une eSIM de Free Mobile sur l’Apple Watch en 2024. En effet, le dirigeant annonce qu’il faudra attendre 2025 au plus tôt.

Xavier Niel a évoqué le sujet après avoir été interviewé à ce sujet par On refait le Mac. Il déclare :

Le contrat eSIM chez Apple est un petit peu compliqué. Ça prend du temps. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2024, on va espérer en 2025 d’être capable de l’intégrer. Mais ça oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple d’avoir dans toutes nos boutiques la vente de montres, etc. Donc c’est des contrats assez compliqués qui sont là et donc c’est un sujet contractuel. Technologiquement, on y est. Le problème, c’est comment on est capable d’intégrer ça intelligemment dans nos process et dans notre mode de fonctionnement.