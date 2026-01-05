Les Critics Choice Awards 2026 ont eu lieu ce dimanche et Apple TV a remporté sept récompenses, notamment avec F1 : le film, The Studio, Pluribus et Severance. Cette 31e édition de cette cérémonie ouvre la saison des récompenses hollywoodiennes cette année.

Quelques victoires pour Apple TV

Voici les récompenses obtenus par Apple TV aux Critics Choice Awards 2026.

F1 : le film

Meilleur montage : Stephen Mirrione

Meilleur son : Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta et Gareth John

The Studio

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique : Seth Rogen

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique : Ike Barinholtz

Pluribus

Meilleure actrice dans une série dramatique : Rhea Seehorn

Severance

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique : Tramell Tillman

Il est bon de noter qu’Apple TV a malgré tout perdu dans certaines catégories. Pour la catégorie de meilleure photographie par exemple, Claudio Miranda était nommé pour F1 : le film. Mais c’est Adolpho Veloso qui a gagné pour son travail pour le film Train Dreams.

Pour ce qui est de la catégorie des meilleurs effets visuels, le gagnant a été Avatar : De feu et de cendres, alors que F1 : le film était aussi nommé. On peut également citer la catégorie de meilleur acteur dans une série dramatique, où Adam Scott (Severance) a perdu face à Noah Wyle (The Pitt). La liste complète des vainqueurs selon les catégories est à retrouver sur cette page.

À ce jour, les films, documentaires et séries Apple ont été récompensés par 672 victoires et 3 028 nominations à des prix. La plus grosse récompense à ce jour concerne CODA qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2022.