Pour la première fois de son histoire, Apple TV fait son entrée officielle aux Grammy Awards. La plateforme de streaming d’Apple décroche quatre nominations prestigieuses pour des œuvres issues de ses productions originales. Trois nominations récompensent ainsi la bande-son du blockbuster F1 : Le Film, tandis qu’une quatrième nomination salue la BO de la saison 2 de la série culte Severance.

Des artistes de renom pour un palmarès prometteur

Dans la catégorie Best Dance Pop Recording, Tate McRae se distingue avec le titre Just Keep Watching, issu de la bande originale de F1 Le Film. Le long métrage est également nommé pour la Best Country Solo Performance (meilleure performance country solo) grâce à Chris Stapleton et son titre Bad as I Used to Be. Enfin, la compilation F1 The Album est en lice pour le prix de la Best Compilation Soundtrack for Visual Media (Meilleure compilation musicale pour un média visuel). Du côté des séries, le compositeur Theodore Shapiro représente Apple TV dans la catégorie Best Score Soundtrack for visual media (Meilleure Bande Originale pour un média visuel) pour son travail sur la saison 2 de Severance.

Une reconnaissance majeure pour Apple dans l’industrie musicale

La 68e cérémonie des Grammy Awards se tiendra le 1er février 2026 à la Crypto.com Arena de Los Angeles et sera retransmise sur CBS ainsi que sur Paramount+. Si ces nominations sont une première pour Apple TV, la marque à la pomme n’est tout de même pas étrangère à la prestigieuse cérémonie : en 2012, Steve Jobs avait déjà reçu un Grammy Trustees Award pour son rôle dans la création de l’iPod et d’iTunes.