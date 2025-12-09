Apple TV reçoit des dizaines de nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards:
Apple TV a le vent en poupe : les nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards sont tombées il y a quelques heures et c’est peu dire que la plateforme d’Apple a réalisé un véritable carton avec pas moins de 14 nominations pour les Golden Globes et 26 nominations pour les Critics Choice Awards. Jamais encore Apple TV n’avait été autant sollicité pour deux des plus prestigieuses cérémonies de récompenses.
Les nominations pour les Critics Choice Awards :
F1 The Movie
Meilleure photographie
Meilleur montage
Meilleurs effets visuels
Meilleure conception de cascades
Meilleure chanson (« Drive »)
Meilleure musique (Hans Zimmer)
Meilleur son
Severance
Meilleure série dramatique
Meilleur acteur dans une série dramatique (Adam Scott)
Meilleure actrice dans une série dramatique (Britt Lower)
Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique (Tramell Tillman)
The Morning Show
Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique (Billy Crudup)
Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique (Nicole Beharie)
Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique (Greta Lee)
The Studio
Meilleure série comique
Meilleur acteur dans une série comique (Seth Rogen)
Meilleur acteur secondaire dans une série comique (Ike Barinholtz)
Dope Thief
Meilleure mini-série
Meilleur acteur dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision (Brian Tyree Henry)
Meilleur acteur secondaire dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision (Wagner Moura)
Pluribus
Meilleure série dramatique
Meilleure actrice dans une série dramatique (Rhea Seehorn)
Chief of War
Meilleure mini-série
Murderbot
Meilleur acteur dans une série comique (Alexander Skarsgård)
The Gorge
Meilleur film réalisé pour la télévision
Acapulco
Meilleure série en langue étrangère
Les nominations pour les Golden Globes :
Severance
Meilleure série dramatique
Meilleur acteur dans une série dramatique (Adam Scott)
Meilleure actrice dans une série dramatique (Britt Lower)
Meilleur acteur dans un second rôle (Tramell Tilman)
The Studio
Meilleure série de comédie
Meilleur acteur dans une série de comédie (Seth Rogen)
Meilleur second rôle féminin (Catherine O’Hara)
Slow Horses
Meilleure série dramatique
Meilleur acteur dans une série dramatique (Gary Oldman)
Pluribus
Meilleur série dramatique
Meilleure actrice dans une série dramatique (Rhea Seehorn)
F1
Meilleure cinématographie et Box-office
The Morning Show
Meilleur second rôle (Billy Crudup)
On notera enfin qu’Apple TV truste la moitié des nominations dans la catégorie reine de la meilleure série dramatique avec Slow Horses, Pluribus et Severance. Ne reste plus aux jurés qu’à entériner cette domination, ce qui n’avait pas été le cas de la dernière cérémonie puisque la plateforme était repartie bredouille malgré 9 nominations. Il serait peut-être temps de récompenser la qualité…