Apple TV a le vent en poupe : les nominations pour les Golden Globes et les Critics Choice Awards sont tombées il y a quelques heures et c’est peu dire que la plateforme d’Apple a réalisé un véritable carton avec pas moins de 14 nominations pour les Golden Globes et 26 nominations pour les Critics Choice Awards. Jamais encore Apple TV n’avait été autant sollicité pour deux des plus prestigieuses cérémonies de récompenses.

Les nominations pour les Critics Choice Awards :

F1 The Movie

Meilleure photographie

Meilleur montage

Meilleurs effets visuels

Meilleure conception de cascades

Meilleure chanson (« Drive »)

Meilleure musique (Hans Zimmer)

Meilleur son

Severance

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique (Adam Scott)

Meilleure actrice dans une série dramatique (Britt Lower)

Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique (Tramell Tillman)

The Morning Show

Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique (Billy Crudup)

Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique (Nicole Beharie)

Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique (Greta Lee)

The Studio

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique (Seth Rogen)

Meilleur acteur secondaire dans une série comique (Ike Barinholtz)

Dope Thief

Meilleure mini-série

Meilleur acteur dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision (Brian Tyree Henry)

Meilleur acteur secondaire dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision (Wagner Moura)

Pluribus

Meilleure série dramatique

Meilleure actrice dans une série dramatique (Rhea Seehorn)

Chief of War

Meilleure mini-série

Murderbot

Meilleur acteur dans une série comique (Alexander Skarsgård)

The Gorge

Meilleur film réalisé pour la télévision

Acapulco

Meilleure série en langue étrangère

Les nominations pour les Golden Globes :

Severance

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique (Adam Scott)

Meilleure actrice dans une série dramatique (Britt Lower)

Meilleur acteur dans un second rôle (Tramell Tilman)

The Studio

Meilleure série de comédie

Meilleur acteur dans une série de comédie (Seth Rogen)

Meilleur second rôle féminin (Catherine O’Hara)

Slow Horses

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique (Gary Oldman)

Pluribus

Meilleur série dramatique

Meilleure actrice dans une série dramatique (Rhea Seehorn)

F1

Meilleure cinématographie et Box-office

The Morning Show

Meilleur second rôle (Billy Crudup)

On notera enfin qu’Apple TV truste la moitié des nominations dans la catégorie reine de la meilleure série dramatique avec Slow Horses, Pluribus et Severance. Ne reste plus aux jurés qu’à entériner cette domination, ce qui n’avait pas été le cas de la dernière cérémonie puisque la plateforme était repartie bredouille malgré 9 nominations. Il serait peut-être temps de récompenser la qualité…