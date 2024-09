On aurait envie de dire « tout ça pour ça », et d’ajouter que décidément, Apple TV+ ne semble vraiment pas complaire au jury des Emmy Awards, et ce malgré des programmes globalement salués par la critique. Apple TV+ avait pourtant cumulé pas moins de 72 nominations aux Emmy Awards 2024, mais au final, la firme pommé repartira avec 9 récompenses, dont deux trophées seulement dans les catégories reines (les prix de cette dernière catégorie ont été remis ce week-end).

Pour rappel, il y a quelques jours, Apple TV+ raflait 7 trophées techniques, soit :

Meilleure coiffure et maquillage contemporain (sans prothèses) pour la série dramatique à succès « The Morning Show ».

Meilleure composition musicale pour une série limitée, une anthologie, un film ou un programme spécial (partition dramatique originale) pour la série limitée acclamée « Lessons in Chemistry »

Meilleur thème musical original pour le générique de la comédie « Palm Royale »

Meilleur mixage sonore pour une série limitée, une anthologie ou un film pour la série limitée « Masters of the Air »

Meilleure réalisation pour un programme documentaire/non-fiction et Meilleure cinématographie pour un programme non-fictionnel pour la série documentaire « Girls State »

Enfin, meilleure publicité pour le spot « Fuzzy Feelings » pour l’iPhone + Mac

A ces 7 trophées, il faut donc rajouter l’Emmy du meilleur scénario pour une série dramatique pour la troisième saison de Slow Horses, un prix reçu par Will Smith, créateur et producteur exécutif de la série, ainsi que l’Emmy du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique pour Billy Crudup (« The Morning Show »). A noter qu’il s’agit déjà du second Emmy (pour la même catégorie et la même série) pour Crudup.