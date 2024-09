Fort de ses 72 nominations aux Emmy Awards 2024, Apple devait logiquement remplir son caddie à trophées. C’est chose (presque) faite puisque les programmes d’Apple TV+ ont raflé 7 awards « techniques » lors de la première des deux cérémonies des Emmy Awards, la seconde portant sur les prix principaux (meilleur acteur/actrice, meilleur film/série, etc.). Et donc, 5 programmes Apple TV+ ont été récompensés lors de la cérémonie se déroulant au Peacock Theater de Los Angeles, soit The Morning Show (2 récompenses), le documentaire Girls State (2 récompenses), Palm Royale, Leçons de Chimie et Masters of the Air.

Le superbe documentaire Girls Slate rafle déjà deux awards techniques pour sa réalisation et sa mise en scène

Les récompenses obtenues par Apple TV+ :

Meilleure coiffure : « The Morning Show »

Maquillage contemporain exceptionnel (non prosthétique) : « The Morning Show »

Musique originale exceptionnelle (thème principal) : « Palm Royale »

Composition musicale exceptionnelle pour une mini-série : « Leçons de chimie »

Mixage sonore exceptionnel pour une mini-série : « Masters of the Air »

Réalisation exceptionnelle pour un documentaire : « Girls State »

Cinématographie exceptionnelle : « Girls State »

Les trophées pour les principales catégories telles seront remis lors de la cérémonie des 76e Emmy Awards qui sera diffusée sur la chaine ABC le 15 septembre prochain.