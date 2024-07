Apple TV+ réalise un nouveau record personnel avec 70 nominations aux Emmy Awards 2024, contre 54 l’année dernière. Les Emmy Awards sont l’équivalent des Oscars, mais pour la télévision. Cela inclut donc les séries.

L’avantage pour Apple TV+ est que le service de streaming est présent dans les principales catégories grâce aux séries The Morning Show, Slow Horses, Palm Royale et Lessons in Chemistry. Voici les nominations notables :

Meilleure série télévisée dramatique

The Morning Show

Slow Horses

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston, The Morning Show

Reese Witherspoon, The Morning Show

Meilleur acteur dans une série dramatique

Gary Oldman, Slow Horses

Idris Elba, Hijack

Meilleure série comique

Palm Royale

Meilleure actrice dans une série comique

Maya Rudolph, Loot

Kristen Wiig, Palm Royale

Meilleure série limitée

Lessons in Chemistry

Meilleure actrice dans une série limitée

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Apple TV+ a également obtenu des nominations aux Emmy Awards dans d’autres catégories qui concernent la technique, notamment pour la conception de production et la cinématographie.

Au-delà d’Apple TV+, les grands gagnants au niveau des nommés sont Shogun (diffusée sur Disney+) qui récolte 25 nominations à elle toute seule. The Bear (là aussi diffusée sur Disney+) la suit avec 23 nominations.

La 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards se tiendra dans la nuit du 15 au 16 septembre à partir de 2 heures du matin (heure française). Ce sera à découvrir sur Canal+.