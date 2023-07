Apple TV+ vient bate un record de nominations pour les prochains Emmy Awards : les programmes du service de streaming ont récolté pas moins de 54 nominations, à quoi l’on pourrait presque rajouter les 5 nominations pour le show de Rihanna au Super Bowl, un spectacle produit cette fois par Apple Music. Pour la troisième année consécutive, Ted Lasso est la série de comédie la plus nominée, suivi de près cette année par Bad Sisters, une autre série de comédie produite par Apple TV+.

54 Emmy nominations, all in one tweet. Outstanding Comedy Series

Ted Lasso Outstanding Talk Series

The Problem with Jon Stewart Outstanding Short Form Comedy, Drama, or Variety Series

Carpool Karaoke Outstanding Documentary or Nonfiction Special

STILL: A Michael J. Fox Movie… — Apple TV (@AppleTV) July 12, 2023

The Problem with Jon Stewart est nominé pour la toute première fois tandis que Still: A Michael J. Fox Movie réalise un carton phénoménal avec pas moins de 7 nominations dans la catégorie documentaire. HBO/Max est le champion des nominations cette année (127) suivi par les 103 nominations de Netflix. Sachant qu’Apple TV+ produit (au bas mot) 10 fois moins de contenus originaux que les deux géants du streaming, le ratio nombre de productions/nombre de nominations est très largement en faveur d’Apple.

Sans surprise, Apple s’est félicité bruyamment de ce nouveau record de nominations : « Ces histoires brillamment originales nous ont fait rire, nous ont donné un plus grand sens de l’empathie et une nouvelle compréhension de notre monde à travers de nombreux genres de narration différents », a déclaré dans un communiqué Zack Van Amburg, responsable de Worldwide Video chez Apple TV+. « Nous sommes impressionnés par les talents uniques des acteurs et des équipes qui ont apporté ces programmes fantastiques au public du monde entier, et nous remercions l’Académie de la télévision (Les Emmys, Ndlr) pour ces honneurs. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à la Television Academy d’avoir reconnu ce large éventail de programmes Apple Original », a ajouté Jamie Erlicht, une autre responsable de Worldwide Video chez Apple TV+. « Ce fut un plaisir absolu de collaborer avec ces artistes talentueux, et nous ne pourrions être plus heureux de les voir reconnus pour leur travail exceptionnel aujourd’hui. Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à tous les nominés. »