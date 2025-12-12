Apple vient de rendre disponible la version finale (build 23S303) de watchOS 26.2 sur Apple Watch. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate qui ont été proposées ces dernières semaines.

Disponibilité de watchOS 26.2

watchOS 26.2 modifie l’étiquetage des fourchettes de points du score de sommeil afin de mieux correspondre à la façon dont les utilisateurs peuvent se sentir après une nuit de repos. La mise à jour ajuste les fourchettes pour les résultats de score avec les données suivantes :

Très faible – 0-40 (contre 0-29 auparavant)

Faible – 41-60 (contre 30-49 auparavant)

OK – 61-80 (contre 50-69 auparavant)

Élevé – 81-95 (contre 70-89 auparavant)

Très élevé – 96-100 (contre 90-100 auparavant)

Cette mise à jour comprend également des améliorations et des corrections de bugs, notamment :

Améliorations apportées aux classifications des scores de sommeil et aux commandes de notification

Problème empêchant l’application Musique de passer à la chanson suivante

Les alertes de sécurité améliorées peuvent vous informer des menaces imminentes telles que les inondations, les catastrophes naturelles et autres urgences, avec des informations détaillées telles qu’une carte des zones touchées et des liens vers des conseils de sécurité supplémentaires (disponible aux États-Unis)

Pour mettre à jour vers watchOS 26.2, rendez-vous dans l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Allez ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.