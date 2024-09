Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale de watchOS 11 pour les Apple Watch. Cela débarque après plusieurs bêtas durant l’été et une release candidate il y a quelques jours.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 11

Apple Watch SE (2e génération)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Téléchargement de watchOS 11

Ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de watchOS 11 puis procéder à son installation. À noter que l’iPhone rattaché à la montre doit tourner sous iOS 18. Voici les appareils compatibles avec iOS 18 :

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Les nouveautés

watchOS 11 apporte des informations sur la santé et l’activité physique, ainsi qu’une personnalisation avancée, plus d’intelligence et de nouvelles façons de rester connecté. La mise à jour propose de nouvelles expériences qui fournissent des informations plus approfondies sur votre état de santé quotidien et vous aident à comprendre l’impact de vos entraînements au fil du temps. watchOS 11 utilise l’apprentissage automatique pour vous aider à créer facilement le cadran photo parfait, et le Défilement intelligent devient encore plus intelligent avec des widgets suggérés, interactifs et des activités en direct. Pour soutenir davantage votre parcours de fitness, vous pouvez maintenant ajuster vos objectifs d’anneaux d’activité en fonction des jours de la semaine ou même les suspendre pour un jour de repos. watchOS 11 inclut également la fonctionnalité Accompagnement, l’application Traduire, de nouveaux outils pour vous accompagner durant la grossesse, des notifications d’apnée du sommeil, et bien plus encore.