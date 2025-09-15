Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour watchOS 26 en version finale pour Apple Watch. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate. Le numéro de build est 23R352.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 26

Apple Watch SE (2e génération)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Comment installer la mise à jour

Ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de watchOS 26 puis procéder à son installation. À noter que l’iPhone rattaché à la montre doit tourner sous iOS 26.

Les nouveautés de watchOS 26

La principale nouveauté de watchOS 26 est la nouvelle interface qui a pour nom Liquid Glass. Elle a été repensée pour être plus esthétique, expressive et fluide, avec des effets de transparence et de reflets qui s’adaptent en temps réel au contenu affiché. Cela concerne l’ensemble du système, y compris le Défilement intelligent (Smart Stack), le centre de contrôle et la navigation au sein des applications, tout en conservant une ergonomie familière.

Aussi, Apple Intelligence fait son arrivée sur l’Apple Watch avec watchOS 26, notamment à travers de nouvelles fonctionnalités de santé et de fitness :

Workout Buddy : un nouvel assistant d’entraînement personnel utilise l’intelligence artificielle pour fournir des encouragements vocaux personnalisés pendant les séances de sport, en se basant sur les données de l’utilisateur. Cette fonction est initialement disponible en anglais pour la course, la marche, le vélo et le fitness, et nécessitera des écouteurs Bluetooth.

un nouvel assistant d’entraînement personnel utilise l’intelligence artificielle pour fournir des encouragements vocaux personnalisés pendant les séances de sport, en se basant sur les données de l’utilisateur. Cette fonction est initialement disponible en anglais pour la course, la marche, le vélo et le fitness, et nécessitera des écouteurs Bluetooth. Entraînement sportif : sélectionnez votre musique préférée pour vos entraîne­ments, ou laissez Apple Music choisir pour vous.

sélectionnez votre musique préférée pour vos entraîne­ments, ou laissez Apple Music choisir pour vous. Application Exercice améliorée : l’application a été repensée avec une nouvelle disposition pour les statistiques et suggère désormais de la musique adaptée à l’entraînement et aux goûts de l’utilisateur.

l’application a été repensée avec une nouvelle disposition pour les statistiques et suggère désormais de la musique adaptée à l’entraînement et aux goûts de l’utilisateur. Notifications d’hypertension : cette nouvelle fonction peut alerter l’utilisateur en cas de détection de signes de tension artérielle élevée sur une période de 30 jours.

Score de sommeil : pour mieux comprendre la qualité du sommeil, watchOS 26 propose un score de sommeil nocturne qui évalue la durée, la régularité et les interruptions du sommeil.

En complément, plusieurs nouveautés visent à rendre l’utilisation de la montre plus pratique au quotidien :