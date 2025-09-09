En complément de la release candidate pour iOS 26 sur iPhone et iPadOS 26 sur iPad, Apple propose au téléchargement la release candidate de macOS Tahoe sur Mac.

Release candidate pour les OS 26 d’Apple

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, les développeurs et testeurs publics doivent faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version le 15 septembre, qui sera la date de sortie de la mise à jour pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Pour rappel, les Mac compatibles avec macOS Tahoe sont :

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)

iMac (2020 et plus récent)

Mac mini (2020 et plus récent)

Mac Studio (2022 et plus récent)

Mac Pro (2019 et plus récent)

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs ou celles pour le public, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs ou testeurs publics Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement de la release candidate de macOS Tahoe.

De plus, Apple propose la release candidate de watchOS 26 pour Apple Watch, de tvOS 26 pour Apple TV et de visionOS 26 pour Apple Vision Pro.