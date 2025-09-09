Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 23A340) d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 9 pour les développeurs et la bêta 6 pour les testeurs publics.

Release candidate disponible pour iOS 26

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version le 15 septembre qui sera la date de sortie de la mise à jour pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.

Pour rappel, les appareils éligibles à iOS 26 sont :

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 16e

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)