iOS 26 : la release candidate est disponible
Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 23A340) d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 9 pour les développeurs et la bêta 6 pour les testeurs publics.
La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version le 15 septembre qui sera la date de sortie de la mise à jour pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.
Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.
Pour rappel, les appareils éligibles à iOS 26 sont :
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12.9‑inch (3e génération et plus récent)
- iPad Pro 11‑inch (1ère génération et plus récent)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3rd generation and later)
- iPad (A16)
- iPad (8e génération et plus récent)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5e génération et plus récent)
toujours pas corrigé le bug du non liquide glass sur l’option on off wifi , depuis la beta 1
C’est quoi ce bug ? Je ne le trouve pas. Par contre j’ai l’icône mot de passe qui reste bloqué en mode sombre depuis que j’ai mis le changement d’icône automatique entre clair et sombre
Est-ce qu’il est possible de l’installer proprement en restaurant l’iPhone depuis un Mac ?