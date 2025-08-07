Apple vient de proposer au téléchargement la deuxième bêta publique d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et deux jours après la bêta 5 pour les développeurs. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS Tahoe.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Naturellement, vous pouvez vous demander ce qu’il en est de la stabilité. Selon nos propres tests avec les bêtas pour les développeurs, c’est globalement très bon. Il n’y a pas de bugs majeurs et la batterie tient plutôt bien le coup. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde iCloud ou locale (avec le Finder sur macOS ou iTunes sur Windows) avant de sauter le pas. Ce sera nécessaire en cas de restauration.