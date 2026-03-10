Apple franchit un cap dans sa stratégie de diversification de la supply chain : environ un iPhone sur quatre sortirait désormais des lignes d’assemblage indiennes. Ce jalon, longtemps évoqué par les analystes, s’inscrit dans un rééquilibrage progressif de la chaîne d’approvisionnement du groupe, historiquement concentrée en Chine.

Une production indienne en forte hausse

D’après les estimations relayées ces derniers jours, environ 55 millions d’iPhone auraient été fabriqués en Inde sur une production mondiale comprise entre 220 et 230 millions d’unités l’an dernier. Le mouvement s’est accéléré en 2025, dans un climat d’incertitude lié aux règles douanières américaines et à la volatilité des droits de douane, poussant Apple à répartir davantage ses risques industriels.

Le virage est suffisamment marqué pour que la production destinée au marché américain bascule en partie vers l’Inde, tandis que d’autres catégories de produits continuent de se réorganiser entre plusieurs pays asiatiques.

Pourquoi Apple mise sur l’Inde

Au-delà de l’assemblage, Apple renforce son ancrage local via ses partenaires, avec un objectif clair consistant à sécuriser les volumes, tenir les calendriers de lancement et absorber les pics de demande sans dépendre d’un seul hub.

Un marché qui devient aussi un relais de croissance

A noter que l’Inde n’est plus seulement un site de production, c’est aussi un marché en progression pour Apple. Les expéditions d’iPhone auraient ainsi atteint 14 millions d’unités sur l’année, en hausse d’environ 9 % (pour près de 9% de parts de marché). Les ventes d’iPhone dans le pays auraient dépassé 9 milliards de dollars, tandis qu’Apple étend sa présence retail (une sixième boutique a récemment ouvert) et travaillerait à l’arrivée d’Apple Pay.