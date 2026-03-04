Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement iTunes 12.13.10 sur les PC Windows. La mise à jour ajoute le support des iPhone 17e et iPad Air M4 annoncés cette semaine.

iTunes supporte les iPhone 17e et iPad Air M4

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, les utilisateurs avec un PC Windows peuvent synchroniser leur iPhone 17e ou iPad Air M4 avec iTunes afin de faire des sauvegardes ou transférer des données. Les appareils seront bien reconnus. Pour rappel, les précommandes ont débuté aujourd’hui et les premières livraisons auront lieu le 11 mars.

iTunes 12.13.10 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le Microsoft Store. Si vous avez fait une installation depuis le site d’Apple, vous pouvez ouvrir l’outil Apple Software Update sur votre PC pour qu’il télécharge la nouvelle mise à jour.

La précédente mise à jour a vu le jour en octobre. C’était l’occasion de prendre en charge l’iPad Pro avec la puce M5.

Pour rappel, Apple a abandonné iTunes sur Mac il y a plusieurs années maintenant. On retrouve à la place plusieurs applications dédiées, comme Musique, Podcasts et TV. La gestion des appareils comme les iPhone et iPad passe par le Finder.

Il se trouve qu’Apple propose également les applications Apple Music, TV et Appareils sur Windows. Mais comme nous pouvons le voir aujourd’hui, iTunes reste d’actualité et reçoit encore des mises à jour.