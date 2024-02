Après la fin d’iTunes sur Mac, c’est au tour de Windows de connaître le même scénario avec l’arrivée des applications Apple Music, Apple TV et Appareils Apple. La version stable de chaque application est désormais disponible au téléchargement.

iTunes se sépare en trois sur Windows

La première annonce de la séparation d’iTunes sur Windows remonte à octobre 2022. C’est Microsoft qui en avait fait l’annonce. Quelques mois plus tard, les applications Apple Music, Apple TV et Appareils Apple sont arrivées en version preview, qui est un équivalent d’une version bêta. Aujourd’hui, les applications ont perdu la mention preview et sont disponibles en version stable.

Le site d’Apple se met également à jour pour mentionner les applications Apple Music, Apple TV et Appareils Apple sur Windows. La page française parle uniquement d’iTunes, mais ce n’est pas une surprise. Apple met d’abord à jour ses pages en anglais, avant de s’attaquer aux autres langues.

Avec Apple Music, vous pouvez écouter vos musiques, que ce soit depuis le service de streaming Apple Music ou les contenus stockés en local sur votre PC. Vous avez également accès aux radios et aux playlists. Aussi, il est possible d’acheter des musiques. Pour l’application Apple TV, vous retrouvez vos films et séries, ainsi que l’accès à Apple TV+. Enfin, l’application Appareils Apple permet de gérer vos différents appareils (iPhone, iPad, iPod, etc).

Toutes ces opérations étaient auparavant gérées via iTunes. Maintenant, il y a une séparation. Chaque application a sa fonction.

Il est nécessaire d’avoir Windows 10 ou Windows 11 pour profiter des applications. Une fois qu’elles sont installées, iTunes sert uniquement à accéder aux podcasts et aux livres audio. Concernant votre bibliothèque iTunes, elle ne doit (normalement) pas être supprimée parce qu’elle est utilisée par les applications Apple Music et Apple TV.

Voici les liens de téléchargements sur le Microsoft Store :

Que se passe-t-il si vous n’avez pas Windows 10 ou 11 ? Vous pouvez continuer d’utiliser iTunes, mais il est bon de noter que le logiciel n’a plus le droit à des nouveautés. Apple se contente de faire des mises à jour de maintenance.