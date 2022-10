Microsoft annonce que les PC sous Windows vont avoir le droit aux applications Apple Music et Apple TV, comme c’est déjà le cas sur les Mac. Ils pourront ainsi avoir une application dédiée pour écouter la musique en streaming et voir les films et séries du service. Il faudra patienter toutefois parce que cela n’arrivera pas avant 2023.

L’application Apple Music a vu le jour aujourd’hui même sur les Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Les joueurs peuvent donc écouter de la musique via le service de streaming, directement depuis leur console. Sur les PC Windows, il faudra attendre l’année prochaine. Pour sa part, l’application Apple TV est également disponible sur Xbox, avec là encore une attente à 2023 pour l’arrivée sur les PC. Mais Microsoft assure que des versions tests seront prochainement disponibles pour les plus impatients.

Pour rappel, il est déjà possible de profiter d’Apple Music sur un PC Windows, mais cela implique de passer par la version Web ou iTunes. Cela fait un moment maintenant qu’Apple a mis iTunes de côté, l’expérience avec son service de streaming musical n’est pas réellement optimisée. Avec une application dédiée, les utilisateurs peuvent s’attendre à une écoute simplifiée. Pour Apple TV, l’expérience actuelle consiste à passer par la version Web.

D’autre part, les photos iCloud apparaîtront dans l’application Photos sur Windows, ce qui permettra aux propriétaires d’iPhone de retrouver facilement les photos de leurs appareils sur un PC sous Windows. Il suffira aux utilisateurs de mettre à jour l’application iCloud d’Apple (disponible depuis le Microsoft Store) pour bénéficier de cette intégration.